Звезда сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович умер в 48 лет

Фото: Я сыщик, 2007 год

Актер Сергей Зыгмантович, сыгравший в сериале «Каменская», умер в возрасте 48 лет. Об этом стало известно в понедельник, 12 декабря.

О смерти актера сообщила «Российская газета». Причины трагедии не сообщаются.

Сергей Зыгмантович родился 15 октября 1974 года. В 1999-м он окончил Белорусский университет культуры и искусств. Актер работал в кинокомпании Green-studio, в Новом драматическом театре Минска, а также в театре «Где я?».

На больших экранах Зыгмантович дебютировал в конце 90-х годов 20 века. За свою карьеру он успел сняться в таких работах, как «Бабий Яр», «Между жизнью и смертью», «Вокзал», «Курсанты», «Последний бой майора Пугачева» и других. Всего актер появился в около четырех десятках проектов. Кроме того, Зыгмантович спродюсировал сериал «Мухтар. Новый след».