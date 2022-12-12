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Приметы и советы

Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за новогодних елей

Ирина Игнатенко
Общество
Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за новогодних елей
Фото: Pexels

Живые и искусственные ели могут принести неожиданные проблемы со здоровьем. Об этом рассказали петербургские врачи.

Врач педиатр, детский аллерголог Анна Кошелева отметила, что живая ель может нанести вред аллергикам.

— Дело в том, что в древесной коре прекрасно сохраняются споры плесени, следы животных, насекомых и пыли. Именно эти молекулы и являются в большей части причиной проявления аллергической реакции при появлении зеленой красавицы в доме, — пояснила она в комментарии изданию «Невские новости».

При выборе искусственной ели нужно обращать внимание на материал изготовления. Основной материал для имитации природной елки — поливинилхлорид (ПВХ). В тепле он выделяет в воздух крайне вредные летучие вещества, раздражающие органы дыхания и зрения. Как отметила иммунолог Надежда Логина, это может привести к появлению сыпи, заложенности носа и других аллергических реакций.

Кроме того, на искусственной хвое с прошлого года могут глубоко осесть пылевые частицы. Усугубят также ситуацию и гирлянды, которые даже при незначительном нагревании могут спровоцировать выделение вредных веществ из пластика.

Ранее сообщалось, что главную площадь России скоро украсит 27-метровая ель из подмосковного Волоколамска. 14 декабря ее доставят в столицу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев рассказал «Вечерней Москве», что за незаконно срубленную елку в законодательстве предусмотрен штраф. Однако в некоторых случаях наказание может быть и более серьезным.

Здоровье Аллергия Новый год искусственная елка
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