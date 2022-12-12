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Появилось видео с места пожара в ТЦ в Балашихе

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео с места пожара в ТЦ в Балашихе
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Пригородная улица, 92 Карта всех событий

Пресс-служба МЧС опубликовала кадры крупного пожара в торговом центре в Балашихе в понедельник, 12 декабря.

На записи видно, что все здание окутано черным дымом. Пожарные заливают возгорание сверху.

Видео: Пресс-служба МЧС России

Возгорание, о котором идет речь, произошло в понедельник, 12 декабря, в подмосковном городе Балашиха на Пригородной улице в доме № 92. Сперва загорелись стройматериалы на открытой площадке вблизи ТЦ «Стройпарк», после чего огонь перекинулся на само здание.

Пламя быстро распространилось. На данный момент площадь пожара составляет 10 000 квадратных метров. В здании произошло частичное обрушение кровли. Для тушения привлечено 45 человек и 14 единиц техники.

Известно, что при пожаре пострадал один человек. По факту возгорания в ТЦ прокуратура проводит проверку.

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