Появилось видео с места пожара в ТЦ в Балашихе

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Пригородная улица, 92 Карта всех событий

Пресс-служба МЧС опубликовала кадры крупного пожара в торговом центре в Балашихе в понедельник, 12 декабря.

На записи видно, что все здание окутано черным дымом. Пожарные заливают возгорание сверху.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба МЧС России

Возгорание, о котором идет речь, произошло в понедельник, 12 декабря, в подмосковном городе Балашиха на Пригородной улице в доме № 92. Сперва загорелись стройматериалы на открытой площадке вблизи ТЦ «Стройпарк», после чего огонь перекинулся на само здание.

Пламя быстро распространилось. На данный момент площадь пожара составляет 10 000 квадратных метров. В здании произошло частичное обрушение кровли. Для тушения привлечено 45 человек и 14 единиц техники.

Известно, что при пожаре пострадал один человек. По факту возгорания в ТЦ прокуратура проводит проверку.