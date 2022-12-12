В России выявили 6376 новых случаев COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в российских регионах выявили 6376 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

При этом в стране официально подтвердили 50 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. За указанный период 632 человека госпитализировали в медицинские учреждения с подтвержденным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 5032 пациента, отмечается на портале.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в настоящее время в России чаще всего регистрируются не самые опасные варианты коронавируса. Несмотря на это, заболевание требует контроля, так как в будущем не исключено появление новых подвидов.

Кроме того, врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «ВМ», почему в Китае произошла очередная вспышка коронавируса и будет ли расти число зараженных в России в ближайшее время. Он отметил, что на сегодняшний день данные о выявлении нового штамма заболевания в КНР отсутствуют.