Астрологи рассказали, как выбрать подходящий аромат по знаку зодиака

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Астрологи дали советы, как выбрать подходящие духи по знаку Зодиака.

Знаки зодиака делятся на четыре группы, согласно стихиям: огонь, земля, вода, воздух.

Для воздушной стихии идеальный выбор — это свежие цветочные ароматы с легкой ноткой зелени. Обычно в цветочных ароматах наиболее выражено слышатся ноты лилий и роз, а также жасмина.

Земным знакам стоит выбирать цветочно-цитрусовые, фруктовые и шипровые духи. Духи для земных знаков могут быть как невесомыми, таки и достаточно терпкими.

Что касается представителей огненной стихии, то им стоит обратить внимание на альдегидные и пряные восточные запахи. Астрологи советуют выбирать духи с запахом хвои, смолы, специй и перца.

А водным знакам нужны легкие ароматы, вызывающие ощущение свежести: морские, цветочные и древесные, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее астролог Марина Офат рассказала, что весна 2023 года будет очень благоприятным периодом для финансового роста: захочется расти и развиваться, изменить свой уровень жизни, передает МИР 24.

Для знаков, у которых 2022 год выдался неприятным, новый 2023 год станет удачным. В их жизни все будет складываться так, как они пожелают. Многих ждет успех в любви и работе. Они смогут обрести гармонию и найти общий язык с любимым человеком