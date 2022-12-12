Большинство россиян готовы оставлять чаевые за хорошее обслуживание

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Более половины россиян готовы оставлять чаевые только за хорошее обслуживание. Об этом свидетельствуют результаты опроса СК «Росгосстрах» совместно с «Открытие Авто».

По данным исследования, около 31 процента россиян регулярно оставляют до пяти процентов чаевых от суммы счета, при этом 27 процентов респондентов не высчитывают точную сумму «чая».

Около 5–10 процентов чаевых оставляет каждый восьмой гражданин РФ.

Около 67 процентов опрошенных оставляют на чай всегда или часто. Чаще официантов благодарят женщины, нежели мужчины — 71 процент против 63. При этом 13 процентов респондентов вовсе не считают нужным оставлять на чай, передает Life.ru.

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