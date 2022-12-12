Эндокринолог дала советы, как сделать калорийные новогодние блюда менее вредными

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К калорийным новогодним блюдам относятся салат оливье, сельдь под шубой, заливная рыба, торты — их можно сделать полезнее, заменив некоторые ингредиенты. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

Так, например, в салат оливье стоит класть меньше картофеля. Соленый огурец можно частично заменить на свежий. Вместо колбасных изделий лучше использовать отварное мясо или курицу. Майонез лучше сделать самостоятельно.

В салате селедка под шубой также стоит уменьшить количество картофеля, заменив его на белки яиц.

Заливную рыбу лучше делать из нежирных сортов: трески, судака. Торты лучше всего заменить на желейные и творожные десерты, мармелад, суфле и муссы, сорбеты из замороженных ягод, фруктовые салаты, заправленные нежирным йогуртом, передает РИАМО.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, чем вреден салат оливье. По ее словам, картофель в сочетании с полуфабрикатами, такими как колбаса, с добавлением бобовых и майонеза может стать причиной несварения в ЖКТ, передает издание argumenti.ru.

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