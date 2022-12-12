Кажетта Ахметжанова сделала прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год

Фото: Из личного архива Кажетты

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова подготовила прогноз на следующий год для всех знаков зодиака. Она назвала представителей зодиакального круга, которых в 2023-м ждет удача и гармония, а также тех, кому следует хорошо подумать перед принятием решений относительно финансов и карьеры.

С самого начала нового периода Овны могут рассчитывать на удачу. Их ждет щедрое вознаграждение за приложенные усилия и труд. Свободных представителей знака ожидает судьбоносное знакомство, а находящихся в близких отношениях — радостное известие о пополнении в семье.

Новый год станет удачным для Тельцов в вопросах карьеры. При этом они должны будут взять ответственность за то, что они делают, и уделять работе больше времени. У представителей этого знака появится возможность наладить давно утраченные контакты.

Начало 2023 года принесет трудности Близнецам, в том числе и финансовые. Им придется творчески подходить к решению сложных задач и не забывать, что все находится в их руках. Одинокие представители знака могут изменить свой статус, если проявят активность и настойчивость.

Для Раков наступит прекрасное время в вопросах продаж и аренды недвижимости. Это положительно скажется на их финансовом положении. Эти люди могут столкнуться с непониманием близких, однако им не нужно переживать. Напряжение рассеется, а внутренняя гармония вернется.

Львам удастся добиться успехов в любой сфере деятельности — даже там, где им будет не хватать опыта. При этом представителям знака необходимо следить за состоянием здоровья и полноценно отдыхать. Никакие сложности не помешают им достичь задуманного в год Кролика, подчеркнула Ахметжанова.

В следующем году у Дев произойдет событие, из-за которого они будут вынуждены больше работать. При этом время, проведенное среди коллег, окажется весьма приятным. Представители этого знака смогут расширить свой опыт и обрести новых друзей. Им также стоит с вниманием отнестись к здоровью и самочувствию.

Перед Весами откроются множество перспективных возможностей. Владельцам бизнеса стоит задуматься о расширении. Если представители этого знака будут принимать быстрые решения, то могут рассчитывать на щедрую прибыль в этом году.

Скорпионам ясновидящая Кажетта рекомендует не терять веру в себя и свои силы. Им не стоит бояться демонстрировать профессиональные и коммуникативные навыки. Представители этого знака получат возможность сменить сферу деятельности и улучшить финансовое положение.

Стрельцам нельзя раскрывать финансовые планы и доверять малознакомым людям. Их будет наполнять энтузиазм, который лучше всего применить для решения непростых семейных вопросов. Одинокие люди смогут встретить настоящую любовь.

Козероги улучшат коммуникативные навыки, а вместе с ними и материальное положение. Успех их ждет как в ведении своего бизнеса, так и в продвижении по службе. Им стоит избегать опрометчивых решений, чтобы не навредить личным и дружеским отношениям.

Водолеям нужно проявить смелость на пути к своим желаниям. Им не нужно стесняться мечтать, менять сферу деятельности и развиваться. Везение будет сопутствовать им во всем.

Рыб в 2023 году ждет напряженное время, полное испытаний и новых впечатлений. Тем не менее они смогут подстроиться под любые ситуации. Одинокие представители знака смогут изменить свое положение в новом году, передает rsute.ru.

До этого таролог и парапсихолог Галина Янко в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась подробным гороскопом для Дев на 2023 год. По ее словам, этот период будет напоминать представителям этого знака «американские горки», но важно помнить, что за каждой неудачей обязательно последует триумф.