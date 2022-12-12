В Китае представили новые флагманские смартфоны Xiaomi 13

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Китайская корпорация Xiaomi провела ежегодную презентацию новой продукции, где презентовала новую линейку флагманских смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Об этом сообщил GizmoChina.

Новинка получила новое поколение процессоров Snapdragon 8 Gen 2. По габаритам смартфон почти не отличается от предшественника Xiaomi 12. Базовая модель будет укомплектована AMOLED-экраном с диагональю 6,36 дюйма. Его максимальная частота обновления составит 120 герц, а разрешение — Full HD+.

На фронтальной панели расположится селфи-камера на 32 мегапикселя, на задней — тройной блок с сенсорами на 50, 12 и 10 мегапикселей. Емкость аккумулятора составит 4500 ампер-часов. Кроме того, телефон получит защиту воды и пыли по стандарту IP68.

Старшая модель Xiaomi 13 Pro получит 6,73-дюймовый AMOLED E6 экран с загнутыми краями. Максимальная частота обновления останется той же, но разрешение составит уже 2K. За снимки будет отвечать врезанный в экран модуль на 32 мегапикселя. В состав тыльной камеры также входят три датчика, но уже все по 50 мегапикселей. Емкость аккумулятора составит уже 4820 ампер-часов, передает РБК.

Презентация новинок от Xiaomi должна была состояться 1 декабря, но в связи со смертью бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя была отменена. Тогда компания планировала презентовать смартфоны флагманской линейки Xiaomi 13, наушники Buds 4 Pro, часы Watch 2S, компьютер и другие новинки компании.