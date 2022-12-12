Появились подробности о смерти кик-боксерши Екатерины Думбравы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В момент совершения самоубийства мать погибшей чемпионки мира по кик-боксингу Екатерины Думбравы находилась в соседней комнате. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 12 декабря.

По ее словам, она пришла в гости к дочери, и после разговора 30-летняя женщина ушла в свою комнату.

— Я была в соседней комнате. Несколько раз звала дочь, но та не откликалась, — рассказала мать погибшей.

Не поняв, в чем дело, пенсионерка зашла в спальню и обнаружила бездыханное тело дочери.

По предварительным данным спортсменка покончила с собой. На теле погибшей не было обнаружено признаков насильственной смерти. Причина такого поступка неизвестна, так как никакой записки женщина не оставила.

По словам собеседника «ВМ», в последнее время Думбрава употребляла запрещенные препараты. Эксперты не исключают, что трагическое решение женщина могла принять после очередного их применения.

Тело Екатерины Думбравы было обнаружено в воскресенье, 11 декабря, в ее квартире на окраине города Орехово-Зуево. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.