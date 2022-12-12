Андрей Бочкарев оценил готовность основных конструкций станции метро «Физтех»

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Сооружение основных конструкций станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро готово наполовину. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Устройство монолитных железобетонных конструкций станционного комплекса выполнено на 50 процентов. Сюда входит сооружение свода платформенной части, лотков и стен вестибюлей, оборотные тупики вместе с тягово-понизительной подстанцией, — отметил он.

Заммэра добавил, что «Физтех» является станцией мелкого заложения с платформой островного типа. Как уточняется, у нее будет два подземных вестибюля с выходами к Дмитровскому шоссе и жилой застройке района Северный. Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков в свою очередь заявил, что оптимизация процесса возведения свода происходит благодаря использованию механизированной передвижной опалубки, которая была разработана индивидуально под объект.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении дизайна будущей станции метро «Физтех». По его словам, вестибюль станции выполнят в форме прямоугольника. С трех сторон он будет окружен колоннами в форме больших конусов, расширяющихся вверх.

Также Бочкарев заявил, что развитие столичного метрополитена после завершения Большой кольцевой линии (БКЛ) не прекратится. Он уточнил, что на данный момент уже ведется строительство нескольких радиальных веток.