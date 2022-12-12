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«Дальше будет хуже»: Захарова прокомментировала слова Борреля, перепутавшего Россию с Украиной

Араз Салехов
В мире
«Дальше будет хуже»: Захарова прокомментировала слова Борреля, перепутавшего Россию с Украиной
Фото: МИД РФ

Оговорка главы европейской дипломатии Жозепа Борреля про санкции в отношении Ирана «за поддержку Украины» показывает, что Евросоюзом руководят не те люди. Так прокомментировала слова еврокомиссара официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

До этого Боррель перед началом заседания европейских министров иностранных дел заявил, что европейские государства пока не согласовали девятый пакет антироссийских санкционных мер. По его словам, новые санкции в отношении РФ могут быть согласованы 12 или 13 декабря, однако решение не будет принято легко, так как позиции некоторых стран ЕС отличаются друг от друга.

Помимо этого, Захарова прокомментировала высказывания Борреля по поводу того, что африканцы, участвующие в демонстрациях в поддержку Москвы, делают это неискренне. Дипломат порекомендовала еврокомиссару не мерить людей по себе, поскольку уровень «деградации коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов».

Санкции Мария Захарова Жозеп Боррель Россия Европа
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