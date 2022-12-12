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«Король песен для аниме» Итиро Мидзуки скончался в возрасте 74 лет

Александр Афонин
Общество
«Король песен для аниме» Итиро Мидзуки скончался в возрасте 74 лет
Фото: Georges Seguin / CC BY-SA 3.0

Певец и композитор Итиро Мидзуки, более известный в Японии как «король песен для аниме», ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщило его промоутерское агентство.

По его данным, исполнитель скончался 6 декабря. Он долгое время боролся с раком легких, передает ТАСС.

Итиро Мидзуки родился 7 января 1948 года в Токио. При рождении он получил имя Тосио Хаякава. Его любовь к музыке начала зарождаться с самого детства, когда он слушал американский джаз и подпевал, подражая английским словам. Музыкальный дебют состоялся в 1968 году вместе с выпуском первого сингла «Kimi ni sasageru Boku no Uta», но работа осталась незамеченной.

В 1971 году певец начал исполнять песни для аниме и токусацу-сериалов. По его словам, эта идея появилась у него еще в 16 лет после просмотра фильма «Из России с любовью». Тогда Мидзуки привлекла мысль, что миллионы людей будут слушать его песни даже без участия исполнителя на экране.

За свою профессиональную карьеру Мидзуки успел записать песни для таких проектов, как мультсериал «Черепашки-ниндзя», аниме-сериал Great Mazinger, Metal Gear Solid, Lupin III и другие.

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