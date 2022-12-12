Инфекционист Коновалов пояснил, почему некоторым удается избежать сезонного заражения гриппом

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Иван Коновалов рассказал, почему не все люди заражаются гриппом осенью и зимой.

По словам эксперта, инфекционный процесс — это стечение многих обстоятельств и совокупность особенностей не только возбудителя, но и индивидуальных особенностей человека. Многое зависит от дозы полученных вирусов, условий влажности, температуры, состояния слизистых оболочек, иммунного ответа.

Если человек переболел гриппом, то ему все равно стоит сделать прививку, так как у него формируется иммунитет к определенному штамму. Ежегодно в сезон циркулирует сразу несколько вариантов вирусов, передает aif.ru.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов посоветовал использовать вакцину «Флю-М» для эффективной защиты от свиного гриппа, передает НСН.

В России началась вспышка свиного гриппа Н1N1, являющегося серотипом вируса гриппа А, который считается наиболее распространенным среди этой инфекционной группы болезней. Доктор Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» назвал профилактические меры, которые помогут защитить организм от недуга.