Астролог Лебеденко дала советы, как обращаться с финансами в середине декабря

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Планеты расположились таким образом на этой неделе, что много внимания следует уделить финансам и материальной надежности будущего. Об этом рассказала астролог Анна Лебеденко.

Эксперт отметила, что эта неделя отлично подходят для оптимизации трат и расходов, оценки удачности вложений.

В начале неделе не стоит тратить свою энергию напрасно. Благоприятно реализовывать свои идеи постепенно, не конфликтовать, договариваться и проявлять дружелюбие.

В деловой сфере стоит заняться систематизацией и собрать накопившиеся данные в таблицы, схемы. Это поможет структурировать рабочий процесс.

Эксперт также посоветовала беречь здоровье и особенно следить за давлением, передает «Радио 1».

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых в следующем году рискуют столкнуться с серьезными финансовыми сложностями.