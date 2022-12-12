Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астролог Лебеденко дала советы, как обращаться с финансами в середине декабря

Ирина Игнатенко
Общество
Астролог Лебеденко дала советы, как обращаться с финансами в середине декабря
Фото: shutterstock

Планеты расположились таким образом на этой неделе, что много внимания следует уделить финансам и материальной надежности будущего. Об этом рассказала астролог Анна Лебеденко.

Эксперт отметила, что эта неделя отлично подходят для оптимизации трат и расходов, оценки удачности вложений.

В начале неделе не стоит тратить свою энергию напрасно. Благоприятно реализовывать свои идеи постепенно, не конфликтовать, договариваться и проявлять дружелюбие.

В деловой сфере стоит заняться систематизацией и собрать накопившиеся данные в таблицы, схемы. Это поможет структурировать рабочий процесс.

Эксперт также посоветовала беречь здоровье и особенно следить за давлением, передает «Радио 1».

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых в следующем году рискуют столкнуться с серьезными финансовыми сложностями.

Гороскопы Финансы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Все мнения
О проекте