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Российские войска уничтожили большую часть техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была переброшена на Херсонское направление. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в понедельник, 12 декабря.

— Ну, то, что они могли перебросить на наш участок, они уже перебросили. Мы ощутили то, что было переброшено очень большое количество техники и живой силы. И, естественно, хочу отметить, что нами большая часть этой техники и живой силы уже уничтожена, — сказал он.

Алаудинов добавил, что за последние три недели российские войска уничтожили порядка 50 танков и столько же единиц бронетехники. По его словам, переброска вооружений позволила армии России ликвидировать максимальное число техники, передает RT.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили на территории Донецкой народной республики два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8, принадлежащих Воздушным силам Украины. Помимо этого, в Луганской народной республике, Харьковской области и Донецке было уничтожено шесть беспилотников.