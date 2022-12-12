СМИ: СБУ расстреляла 20 жителей Берислава за сотрудничество с Россией

Фото: ssu.gov.ua / Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины расстреляли 20 жителей Берислава за сотрудничество с Россией. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил представитель российских силовых структур.

— По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом — осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения, — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что на данный момент СБУ готовит постановочную съемку извлечения тел, чтобы после обвинить в убийстве граждан российскую сторону, сообщает РИА Новости.

В октябре командующий объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что российские военнослужащие помогут обеспечить своевременный выезд мирных жителей Херсонской области с правого берега Днепра. По его словам, действия в отношении Херсона как областного центра региона будут предприниматься исходя из ситуации. В приоритете российского правительства будет стоять сохранение жизни мирного населения и личного состава армии.