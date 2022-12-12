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Приметы и советы

Врач Гергесова назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач Гергесова назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе
Фото: depositphotos

Врач высшей категории, медицинский консультант онлайн-лаборатории Екатерина Гергесова назвала самое вредное блюдо, которое многие подают к новогоднему столу.

Как отметила специалист, среди множества блюд, способных нанести удар по печени, почкам и ЖКТ можно выделить безусловного лидера — салат «Оливье». Это убийственная комбинация сразу нескольких вредных продуктов.

— Во-первых, это жиры из майонеза, а в магазинном майонезе они дополнены различными консервантами. Поглощение большого количества этого продукта в составе салатов нанесет огромный урон печени, которая и так находится под ударом из-за больших доз праздничного алкоголя, — пояснила она в комментарии Общественной службе новостей.

Кроме того, в оливье есть отварная картошка, то есть крахмал и углеводы, что ведет к набору лишнего веса.

Также многие добавляют в этот салат не мясо, а колбасу. То есть делают салат еще более вредным, ведь в фабричные колбасы тоже щедро добавляют крахмал, красители и ароматизаторы.

Шеф-повар Александр Белькович рассказал «Вечерней Москве», как правильно варить яйца для новогодних салатов.

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