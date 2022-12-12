Названы три знака зодиака, которым повезет в 2023 году

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Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала три знака зодиака, представителям которых следующий год принесет удачу.

Так, Овны будут заряжены энергией до самого окончания весны. Им важно не упустить шансы судьбы и стараться быть активными во всех сферах жизни. Приложенные усилия будут вознаграждены значительной прибылью во второй половине 2023 года. Представителям этого знака предоставится шанс переехать или сменить место работы. Однако все их действия должны быть хорошо продуманы.

Тельцам наступающий год приготовил ряд приятных сюрпризов. За счет пребывания в знаке Юпитера, у них расширятся перспективы во всех жизненных аспектах — от бизнеса до личной жизни. В некоторых случаях позитивные перемены могут произойти буквально за считанные дни. Ясновидящая Кажетта посоветовала представителям этого знака уже сейчас начать строить планы, чтобы реализовать их, когда появятся силы и ресурсы.

Наступающий год для Козерогов, особенно в период с марта по июль, станет своего рода окном в будущее, которое приоткрывает тайну их перспективных возможностей. В этот период представителям знака стоит ставить финансовые цели. В первую половину года за счет ослабления планеты Плутон эти люди смогут вдохнуть полной грудью и оглянуться вокруг. Им удастся увидеть все объективные плюсы и минусы нынешней жизненной ситуации и составить план. Время испытаний для них подходит к концу, передает «СтарХит».

До этого таролог и парапсихолог Галина Янко в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась подробным гороскопом для Дев на 2023 год. По ее словам, этот период будет напоминать представителям этого знака «американские горки», но важно помнить, что за каждой неудачей обязательно последует триумф.