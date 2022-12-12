Кикбоксер избил девушку-бармена в стриптиз-клубе в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кикбоксер Игорь Мамонтов избил девушку-бармена в стриптиз-клубе в Санкт-Петербурге. В отношении него возбудили уголовное дело. Об этом стало известно в понедельник, 12 декабря.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 11 декабря. Спортсмен отдыхал в стриптиз-клубе на Невском проспекте. В какой-то момент его чем-то разозлило поведение девушки-бармена. Сперва он бросил в сотрудницу заведения бутылку, но не попал. Тогда 30-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в пострадавшую, но снова промазал.

Рассвирепев окончательно, Мамонтов бросился за девушкой, которая спряталась за стойкой. Мужчина догнал пострадавшую и жестоко избил ее.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Фигуранта дела задержали, а пистолет изъяли, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другое вооруженное нападение было совершено мужчиной на севере столицы. Злоумышленник с ножом набросился на посетителя одного из московских банков.