Фото: president.gov.ua

Офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский является некомпетентным политиком, несмотря на звание человека года по версии журнала Time, который тот недавно получил. Об этом Риттер в понедельник, 12 декабря, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, имидж украинского лидера формировался специалистами ЦРУ и МИ-6 при помощи СМИ. Риттер также добавил, что Зеленский является «последним человеком в мире», который заслуживает данную награду.

— Он кошмар для Украины, Европы и США, — подчеркнул спикер.

Он отметил, что глава украинского государства подавил все СМИ в стране, выражающие оппозиционные мнения. Риттер напомнил, что с февраля Зеленский запретил деятельность оппозиционных политических партий «за исключением нацистских».

В заключении бывший офицер разведки заявил, что президент Украины не занимается продвижением демократии, напротив, он выстраивает за диктатуру и авторитаризм.

До этого Владимир Зеленский назвал самые тяжелые для Вооруженных сил Украины направления спецоперации.