Более 40 вагонов поезда «Иволга 3.0» поступили в Московский регион

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В Московский регион поступило уже 44 вагона нового поколения электропоезда «Иволга 3.0». Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Обновление подвижного состава — важная часть работы над новыми диаметрами МЦД-3 и МЦД-4, которые мы запустим по поручению мэра Москвы Сергея Собянина уже в 2023 году, — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Новые составы проходят обкатку без пассажиров. Благодаря этому специалисты могут проверить работоспособность оборудования поезда и системы связи. На данный момент часть вагонов уже завершила испытания, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Новые поезда «Иволга 3.0» будут перевозить пассажиров по третьему и четвертому маршрутам Московских центральных диаметров. Составы оснастили подлокотниками у сидений, большим количеством USB-зарядок и зарядками для электросамокатов.