Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 40 вагонов поезда «Иволга 3.0» поступили в Московский регион

Александр Афонин
Город
Более 40 вагонов поезда «Иволга 3.0» поступили в Московский регион
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Московский регион поступило уже 44 вагона нового поколения электропоезда «Иволга 3.0». Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Обновление подвижного состава — важная часть работы над новыми диаметрами МЦД-3 и МЦД-4, которые мы запустим по поручению мэра Москвы Сергея Собянина уже в 2023 году, — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Новые составы проходят обкатку без пассажиров. Благодаря этому специалисты могут проверить работоспособность оборудования поезда и системы связи. На данный момент часть вагонов уже завершила испытания, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Новые поезда «Иволга 3.0» будут перевозить пассажиров по третьему и четвертому маршрутам Московских центральных диаметров. Составы оснастили подлокотниками у сидений, большим количеством USB-зарядок и зарядками для электросамокатов.

МЦД Москва Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Все мнения
О проекте