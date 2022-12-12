Диетолог назвала топ-3 самых вредных новогодних блюд

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Привычные блюда на новогоднем столе могут быть достаточно вредны для организма, рассказала врач-диетолог, заведующая отделом организации лечебного питания Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства министерства здравоохранения Московской области Анна Басова. Так, первое место в перечне вредных блюд занимают салаты с майонезом.

— Вторым номером в списке вредных новогодних угощений следует жареное мясо или курица. Лучше заменить их на запеченное. Также лучше отказаться от колбас, копченостей, — рассказала диетолог.

Завершают тройку самой вредной еды на новогоднем столе разнообразные сладкие газировки, соки и алкоголь. В первых двух, объясняет диетолог, содержится слишком много сахара. Однако можно схитрить и соки, например, разбавлять водой.

Для снижения нагрузки на организм следует разнообразить праздничный стол свежими овощами и фруктами, передает слова Басовой РБК.

Традиционный новогодний стол сложно представить без бутербродов с красной рыбой. Однако важно уметь выбрать качественные продукты, чтобы было не только вкусно, но и полезно. Врач — диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала «Вечерней Москве», на что обратить внимание при покупке красной рыбы. По словам специалиста, важно внимательно изучать этикетки и выбирать красную рыбу с чистым составом, без неизвестных химических элементов.