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Движение по МКАД на северо-западе столицы восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по МКАД на северо-западе столицы восстановили после ДТП
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 69-й километр Карта всех событий

Восстановлено движение по Московской кольцевой автодороге после ДТП на северо-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 12 декабря.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 69 километра МКАД, после развязки с Волоколамским шоссе. Столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП движение на участке было затруднено.

Другая авария произошла в пятницу, 12 декабря, на западе Москвы. Автомобиль сбил человека на неконтролируемом пешеходном переходе.

МКАД Автомобили Москва ДТП Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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