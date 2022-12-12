В Сети опубликован список потерь офицерского состава ВСУ

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В Сети появился список потерь среди офицерского состава украинской армии. В перечне указаны имена и фамилии погибших офицеров ВСУ, а также их звания.

— В списке значатся 80 младших лейтенантов, 291 лейтенант, 440 старших лейтенантов, 263 капитана, 179 майоров, 120 подполковников и 62 полковника, — говорится в Telegram-канале «Военные преступники», где был опубликован список.

Всего в список занесено более полутора тысяч фамилий. Кроме украинских бойцов туда попали и иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Украины, передает «Российская газета».

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал самые тяжелые для ВСУ направления спецоперации. По его словам, сегодня украинские военнослужащие испытывают наибольшие затруднения в районах городов Артемовск, Соледар, Марьинка и Кременная.

7 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные стянули дополнительные силы в район Артемовска. По его словам, большую часть прибывших солдат сразу отправили в район боевых действий, чтобы восполнить безвозвратные и санитарные потери.

5 декабря командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что на всех участках линии боевого соприкосновения в ЛНР и ДНР инициатива удерживается российскими военными подразделениями, которые постепенно продвигаются вперед.