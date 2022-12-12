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Бывший сотрудник Белого дома предпочел победу России в конфликте на Украине

Евгений Жуков
В мире
Бывший сотрудник Белого дома предпочел победу России в конфликте на Украине
Фото: shutterstock

Сегодняшние решения руководства Соединенных Штатов и военно-политического блока НАТО по Украине увеличивают риск ядерного конфликта, но победа Российской Федерации в этом случае гораздо предпочтительнее атомного удара. Об этом в понедельник, 12 декабря, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации 40-го президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

— Я бы предпочел, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерный армагеддон, — отметил он.

Робертс также заявил, что украинская сторона проигрывает, поэтому вскоре может последовать предложение о введении американских и европейских военизированных частей на территорию страны.

Он предположил, что изначально представители Запада скажут, что для поддержки Украины будет достаточно одной дивизии, а после этого потребуется вторая, чтобы спасти первую, и так далее. В заключение Робертс подчеркнул, что подобная ситуация ему знакома во времена войны во Вьетнаме.

Несмотря на заявления некоторых западных аналитиков о том, что победа киевского режима в украинском конфликте приведет к ядерной войне с Россией, подобный сценарий не последует. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.

Украина Россия США Ядерное оружие
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