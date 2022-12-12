Кадыров: Российская армия планомерно отодвигает линию фронта в ходе СВО

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Российские войска планомерно отодвигают линию фронта в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник 12 декабря, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Для украинских националистов наступил самый тяжелый период, когда вся обширная линия фронта пришла в движение. И движение это отнюдь не в пользу киевского режима, — заявил он.

По словам Кадырова, ВС России выполняют одну из основных целей спецоперации — денацификацию Украины. Российские солдаты заняли выигрышную позицию, пока ВСУ продолжают нести тяжелые потери, заключил Кадыров в своем Telegram-канале.

10 декабря в Минобороны сообщили, что ВС РФ в ходе наступления в направлении Красного Лимана заняли выгодные позиции для дальнейшего продвижения.

ВСУ дважды пытались контратаковать российские подразделения в районе населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР, однако благодаря артиллерийским обстрелам украинские формирования были отброшены.

Минобороны опубликовало кадры нанесения Су-25 ударов по технике ВСУ. В описании к ролику говорится о том, как пилоты «Грачей» демонстрируют слаженность и профессионализм в своем деле, поскольку «удержать малую высоту на огромной скорости — очень непросто».