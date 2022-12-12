Девятый пакет санкций ЕС не затронет российский энергосектор

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Ограничения против российского энергосектора в девятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) не включены. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

— В соответствии с текущим положением дел санкционные меры, затрагивающие российский энергосектор, в девятый пакет санкций тоже не попали, — заявил он.

Кроме того, Сийярто сообщил, что Венгрии удалось добиться того, что атомная энергия также не войдет в новый пакет антироссийских санкций, передает РИА Новости.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что государства ЕС пока не согласовали девятый пакет антироссийских санкционных мер.

По словам Борреля, новые санкции в отношении РФ могут быть согласованы 12 или 13 декабря, однако решение не будет принято легко, так как позиции некоторых стран ЕС отличаются друг от друга.

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что европейские страны были обмануты обещанием, что санкции уничтожат Россию. По его словам, введением ограничений жители Европы нанесли ущерб в первую очередь самим себе. Почему, несмотря на негативные последствия, Европа все еще продолжает вводить санкции в отношении РФ, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.