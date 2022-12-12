Захарова: Россия поможет Сербии с проблемой Косова

Фото: Минобороны РФ

Российская Федерации будет помогать Сербии отстаивать национальные интересы в отношении Косова с опорой на резолюцию Совета безопасности ООН. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также добавила, что Москва встревожена новым обострением ситуации в Косове и продолжает следить за ее развитием, в особенности после ряда провокаций, которые «при потворстве США и ЕС были совершены в Приштине».

Захарова подчеркнула, что цель подобных провокаций состоит в полном контроле неалбанских северных районов провинции.

— Лишь благодаря выдержке косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда, пока удается избежать крупных инцидентов, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Сербам очень трудно отказаться от Косова с психологической точки зрения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог Сергей Марков.

По его словам, Косово фактически отделилось от Сербии, при этом все еще остается древней землей, на которой в значительной степени происходило формирование сербского народа.