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Захарова: Россия поможет Сербии с проблемой Косова

Евгений Жуков
В мире
Захарова: Россия поможет Сербии с проблемой Косова
Фото: Минобороны РФ

Российская Федерации будет помогать Сербии отстаивать национальные интересы в отношении Косова с опорой на резолюцию Совета безопасности ООН. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также добавила, что Москва встревожена новым обострением ситуации в Косове и продолжает следить за ее развитием, в особенности после ряда провокаций, которые «при потворстве США и ЕС были совершены в Приштине».

Захарова подчеркнула, что цель подобных провокаций состоит в полном контроле неалбанских северных районов провинции.

— Лишь благодаря выдержке косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда, пока удается избежать крупных инцидентов, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Сербам очень трудно отказаться от Косова с психологической точки зрения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог Сергей Марков.

По его словам, Косово фактически отделилось от Сербии, при этом все еще остается древней землей, на которой в значительной степени происходило формирование сербского народа.

Мария Захарова Россия Сербия
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