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Первый вице-губернатор Херсонской области Булюк был ранен при взрыве автомобиля

Евгений Жуков
Происшествия
Первый вице-губернатор Херсонской области Булюк был ранен при взрыве автомобиля
Фото: Пресс-служба Госдумы

Первый заместитель губернатора Херсонской области Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил глава регионального Министерства здравоохранения Вадим Ильмиев.

— Он ранен, состояние стабильное, средней степени тяжести. Находится в одном из лечебных учреждений области, — заявил Ильмиев.

Он также добавил, что водитель автомобиля погиб на месте. Ильмиев предположил, что сработала мина направленного действия, передает «Интерфакс».

9 ноября стало известно о гибели заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова стало известно 9 ноября. Позднее временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо подтвердил факт трагедии и выразил соболезнования.

Советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока рассказала, что с начала августа текущего года специалисты обнаружили в Северодонецкой агломерации останки около двух тысяч человек, погибших в результате ударов Вооруженных сил Украины.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие минируют правый берег Днепра в Херсонской области. В результате подобных мер преимущественно гибнут рыбаки из числа местных жителей.

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