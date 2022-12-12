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Первый заместитель губернатора Херсонской области Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил глава регионального Министерства здравоохранения Вадим Ильмиев.

— Он ранен, состояние стабильное, средней степени тяжести. Находится в одном из лечебных учреждений области, — заявил Ильмиев.

Он также добавил, что водитель автомобиля погиб на месте. Ильмиев предположил, что сработала мина направленного действия, передает «Интерфакс».

9 ноября стало известно о гибели заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова стало известно 9 ноября. Позднее временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо подтвердил факт трагедии и выразил соболезнования.

Советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока рассказала, что с начала августа текущего года специалисты обнаружили в Северодонецкой агломерации останки около двух тысяч человек, погибших в результате ударов Вооруженных сил Украины.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие минируют правый берег Днепра в Херсонской области. В результате подобных мер преимущественно гибнут рыбаки из числа местных жителей.