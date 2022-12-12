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Премьер Украины: Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию

Евгений Белоусов
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Премьер Украины: Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию
Фото: Cabinet of Ministers of Ukraine / CC BY 4.0

Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию. Такое заявление сделал в понедельник, 12 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию и не могут поменять ничего внутри РФ, ее общество, — заявил он в интервью французскому телеканалу France 24.

В ноябре начальник Генерального штаба армии Чехии Карел Ржека сообщил, что страна должна поддерживать уровень максимальной боеготовности из-за возможной войны с Россией.

22 ноября сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда не хочет войны с РФ из-за падения на территорию страны ракет. Об этом он сказал в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Заместитель польского министра обороны Марчин Очепа заявил, что сейчас в мире очень высока вероятность начала войны с участием Польши. По его словам, риск эскалации стал очень серьезным, поэтому внешняя политика Польши должна быть направлена на укрепление отношений со всеми единомышленниками.

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