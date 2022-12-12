NBC: Пентагон намерен отправить на Украину дополнительные войска США

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Руководство Соединенных Штатов намерено увеличить количество своих военнослужащих на территории Украины для усиления контроля за поставляемым вооружением и помощи в применении «критически значимых» систем. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил телеканал NBC, ссылаясь на трех американских чиновников, пожелавших не называть свои имена.

Отмечается, что на данный момент на Украине находятся «пара десятков» американских военнослужащих, включая небольшую группу, которая следит, чтобы западные «вооружения дошли до предполагаемых получателей».

Глава Пентагона Ллойд Остин совместно с другими военными руководителями планируют расширить контроль и обеспечить присутствие на территории Украины профильных специалистов, которые могли бы помочь использовать критически значимые системы, в частности, средства борьбы с дронами.

NBC также сообщил, что министерство обороны Соединенных Штатов планирует реализовать подобные решения до начала следующего года, когда контроль над Палатой представителей Конгресса США перейдет к республиканцам.

Предупреждения об угрозе со стороны России и Китая прописаны в военной доктрине США. Следовательно, Вашингтон активно готовится к столкновению с Москвой. Катализатором начала конфликта может стать украинский кризис. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов, комментируя слова представителя Вооруженных сил США генерала Марка Милли о планах Минобороны, посвященных полномасштабной войне НАТО c РФ.