Народный календарь. Как привлечь удачу 16 декабря

Православная церковь 16 декабря чтит память преподобного Иоанна Молчальника (Безмолвника), родившегося около 454 года в городе Никополе Армянском.
Наши предки этот день старались проводить в молчании. Они верили, что, помолчав 16 декабря, можно избавиться от несчастий и привлечь удачу. Семейные обеды и ужины проходили в полном безмолвии.
Верующие люди отправлялись в храм, где молча стояли перед иконой преподобного Иоанна Молчальника, молясь «про себя». Молитва к нему помогала исцелить даже тяжелобольных людей. Во время молчания человек может побыть наедине с собой и своими мыслями, сблизиться с Богом.
В этот день старались избегать ссор и конфликтных ситуаций. Считалось, что муж с женой, поругавшиеся на Ивана Безмолвника, весь год будут жить в скандалах.
Приметы погоды:
Снег падает на талую землю — к неурожаю в следующем году.
Снегирь под окном чирикает — к теплу.
Если звезды на небе прыгают, то будет вьюга и стужа.
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Именины отмечают: Андрей, Варвара, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор.