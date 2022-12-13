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Народный календарь. Как привлечь удачу 16 декабря

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Как привлечь удачу 16 декабря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Православная церковь 16 декабря чтит память преподобного Иоанна Молчальника (Безмолвника), родившегося около 454 года в городе Никополе Армянском.

Наши предки этот день старались проводить в молчании. Они верили, что, помолчав 16 декабря, можно избавиться от несчастий и привлечь удачу. Семейные обеды и ужины проходили в полном безмолвии.

Верующие люди отправлялись в храм, где молча стояли перед иконой преподобного Иоанна Молчальника, молясь «про себя». Молитва к нему помогала исцелить даже тяжелобольных людей. Во время молчания человек может побыть наедине с собой и своими мыслями, сблизиться с Богом.

В этот день старались избегать ссор и конфликтных ситуаций. Считалось, что муж с женой, поругавшиеся на Ивана Безмолвника, весь год будут жить в скандалах.

Приметы погоды:

Снег падает на талую землю — к неурожаю в следующем году.

Снегирь под окном чирикает — к теплу.

Если звезды на небе прыгают, то будет вьюга и стужа.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как привлечь удачу 16 декабря

Именины отмечают: Андрей, Варвара, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор.

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