«Пункт несокрушимости» загорелся в Киеве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Печерском районе Киева загорелся пункт обогрева. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

— В Киеве, на Печерске, горит «пункт несокрушимости», — сказано в сообщении.

Также опубликованы кадры с пожаром, передает РИА Новости.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал качество организации «пунктов несокрушимости». По его словам, в ряде украинских городов «пункты несокрушимости» организованы не должным образом. Он отметил, что больше всего жалоб поступает из Киева, где сообщают, что всем необходимым оснащены только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций и железнодорожном вокзале столицы.

Об открытии более четырех тысяч «пунктов несокрушимости» по всей Украине Зеленский объявил 23 ноября. В них можно будет получить информацию о работе ближайшей АЗС, банковского отделения, аптеки или магазина. Также там есть вода, свет, мобильная связь и интернет.