Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили украинскую минометную батарею на Кураховском направлении в Донецкой Народной Республике. Кадры применения самоходных артиллерийских систем «Мста-С» опубликовало РИА Новости.

Группа «Викинг» ЗВО после обнаружения минометной батареи в тылу украинской армии осуществила наведение артиллерии и поражение целей. На кадрах можно наблюдать результат точных попаданий снарядов калибра 152-мм, это спровоцировало подрыв боекомплекта.

Подобные удары подрывают слаженность действий ВСУ за линией фронта.

13 декабря исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что более 50 процентов территории республики освобождено от ВСУ. Он добавил, что задача стоит освободить всю территорию Донецкой Народной Республики в конституционных границах.

12 декабря в Министерстве обороны РФ рассказали о новых примерах героизма и находчивости, проявленных российскими военными в ходе спецоперации на Украине.

До этого Пушилин рассказал о продвижении российских войск по всей линии соприкосновения в Донбассе. Он отметил, что на одних участках это продвижение составляет от 100 до 200 метров в день, при этом где-то важны и 10–20 метров, если это «улучшает позиции» российских подразделений.