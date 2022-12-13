В Пентагоне заявили, что США продолжат пересматривать уровень военного присутствия на Украине

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Соединенные Штаты продолжат пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

— Мы продолжим пересматривать уровень нашего присутствия в стране, — заявил он журналистам на фоне публикаций в СМИ о возможных планах Америки нарастить численность войск на Украине.

Представитель военного ведомства не уточнил, означает ли это, что Штаты в будущем могут нарастить или, наоборот, уменьшить численность своего контингента на Украине. Он воздержался от дальнейших комментариев, сославшись на соображения в сфере безопасности, передает РИА Новости.

Руководство США планирует увеличить количество своих военнослужащих на территории Украины для усиления контроля за поставляемым вооружением и помощи в применении «критически значимых» систем. Об этом 12 декабря сообщил телеканал NBC, ссылаясь на трех американских чиновников, пожелавших не называть свои имена. На данный момент на Украине находятся «пара десятков» американских военнослужащих.