Более тысячи новогодних елей установят для украшения Москвы

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Специалисты установят более тысячи елей на площадях, улицах, в парках и скверах для украшения столицы в преддверии Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 13 декабря.

— Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсят свыше тысячи искусственных елей высотой от 6 до 25 метров, они будут декорированы разноцветными шарами, звездами и светящимися гирляндами, — сказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам заммэра, на данный момент специалисты активно украшают город к Новому году и рождественским праздникам. Всего в столице планируется установить более четырех тысяч декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне сообщалось, что более 30 тысяч первых новогодних подарков отправили детям из ДНР и ЛНР, а также семьям участников спецоперации в рамках акции «Москва помогает». Они будут переданы волонтерами в социальные учреждения новых регионов и лично семьям.