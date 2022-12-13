В Отрадном на освобожденной от самостроя территории появятся многоквартирные дома

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, Сигнальный проезд, владение 16 Карта всех событий

Сотрудники Госинспекции по недвижимости обнаружили самострой на северо-востоке столицы по адресу: Сигнальный проезд, владение 16. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы, Иван Бобров.

По его словам данная территория общей площадью свыше 21 тысячи «квадратов» была освобождена под жилую застройку. Он также добавил, что на этом участке были незаконно построены два здания площадью 900 квадратных метров.

— Одно из них находилось в заброшенном состоянии. Ранее земельный участок использовался под склад. В настоящее время незаконные строения демонтированы, нарушения устранены, — отметил Бобров.

Глава Госинспекции по недвижимости уточнил, что на освобожденном от незаконных строений участке в будущем появится жилой комплекс, где специалисты возведут многоквартирные дома комфорт-класса с благоустроенными объектами социальной инфраструктуры.