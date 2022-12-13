Водителям рассказали, как не попасть в ДТП во время снегопада

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Сильные снегопады продолжаются в Сантк-Петербурге. В подобных погодных условиях водителям не приходится рассчитывать на то, что улицы будут чистыми, а проезд по ним — безопасным. Автоэксперты дали советы, как снизить риски при управлении машиной в непростых погодных условиях.

Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что в условиях сильного снегопада лучше оставить автомобиль дома и воспользоваться общественным транспортом.

— Если уж вы оказались сегодня на дороге, то вспоминаем, что говорили в автошколе: переднеприводный автомобиль вытаскиваем из заноса плавным нажатием на педаль газа, небольшим увеличением оборотов, тянем спереди за веревочку. Если у вас задний привод, то при попадании в занос педаль газа отпускаем. Минимизируем сегодня общение с педалью тормоза и сцепления, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Автоэксперт Максим Багаев отметил, что нужно соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Накануне желтый уровень погодной опасности был объявлен на территории Петербурга из-за метели и штормового ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, передает ФАН.

В большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев.