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Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве снизилось почти на шесть процентов в ноябре

Александр Афонин
Город
Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве снизилось почти на шесть процентов в ноябре
Фото: depositphotos

В ноябре текущего года число сделок по регистрации прав на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве снизилось на 5,9 процента. Об этом сообщил руководитель столичного Управления Росреестра Игорь Майданов во вторник, 13 декабря.

— На протяжении последних пяти лет в ноябре прослеживалась тенденция к снижению показателей по отношению к октябрю в среднем на 5,6 процента. Текущий год не стал исключением, разница в месячном выражении составила 676 договоров, и это меньше чем в рекордном 2021, когда число регистраций на вторичном рынке Москвы сократилось на 1 053 в ноябре, — сказал он.

В сравнении с ноябрем прошлого года количество сделок снизилось на 21,5 процента. Однако к маю этого года показатель вырос в 1,5 раза. Всего за первые 11 месяцев 2022 года столичный Росреест зарегистрировал 118 607 договоров купли-продажи жилья.

До этого сообщалось, что продажи апартаментов в столице за 11 месяцев 2022 года упали более чем на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Средняя цена предложений в ноябре составила 592,6 тысячи рублей — на 8 процентов больше в годовом выражении.

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