Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР

Фото: er.ru

Исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал доведение ситуации в республике до победы своей личной обязанностью в ходе военной спецоперации. Таким образом он прокомментировал вопрос своего выдвижения на пост главы ДНР на выборах в 2023 году.

— Что касается выдвижения моего лично, я считаю своей личной обязанностью довести ситуацию до победы и выполнить те задачи, которые я ставил перед собой, когда возглавил Донецкую народную республику, — отметил политик.

Напомним, что в октябре президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы ДНР. Помимо этого, российский лидер подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав новых регионов страны.

30 сентября президент России выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.