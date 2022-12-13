Ефимов: Москва заключила договор о выделении земли за рубль в год с 13-м инвестором

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Россия, Москва, Рябиновая улица Карта всех событий

Москва заключила с 13-м инвестором договор о предоставлении земли в аренду по льготной ставке один рубль в год. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта компания «Туан» возведет на западе столицы пищевое производство и создаст таким образом около 500 новых рабочих мест. Инвестор вложит в строительство объекта почти два миллиарда рублей, — рассказал он.

По словам заместителя московского мэра, решение о предоставлении участка принимает Градостроительно-земельная комиссия столицы. Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что инвестору на пять лет предоставлен земельный участок площадью 1,1 гектара в районе Очаково-Матвеевское.

Новый корпус в районе позволит расширить действующие производственные мощности, заметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Теперь там будут производить хлебобулочные и кондитерские изделия, а также полуфабрикаты и готовые блюда.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что число безработных в столице, зарегистрированных в службе занятости, с начала года снизилось на 20,5 процента. Он уточнил, что в настоящее время в городе числится 29 тысяч человек, не имеющих места работы.