Экономист Ракша объяснил возвращение к бумажным купюрам мелкого достоинства

Фото: shutterstock

Пяти- и десятирублевые купюры вернут в обиход из-за дешевизны их изготовления и обслуживания, также немаловажными факторами послужили увеличение оборота бумажных денег и повышение срока службы купюры. Об этом рассказал экономист Денис Ракша.

Эксперт пояснил, что бумажные купюры сейчас обойдутся дешевле. Кроме того, железные деньги массово оседают в копилках, карманах, выпадая из оборота, и требуют чеканки новых монет.

Ракша добавил, что в настоящее время растут темпы роста наличных расчетов, сообщает НСН.

Он также отметил, что сейчас выпускаются банкноты с добавлением пластических наполнителей, что очень сильно повышает срок их службы и количество раз использования в обороте.

Пяти- и десятирублевые банкноты могут вновь появиться в России уже в 2023 году. Такое заявление сделал гендиректор Гознака Аркадий Трачук, передает ФАН.

В 2023 году в оборот могут вернуться банкноты номиналом пять и десять рублей. Насколько необходим возврат таких банкнот, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал экономист и аналитик Александр Разуваев.