Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист Ракша объяснил возвращение к бумажным купюрам мелкого достоинства

Ирина Игнатенко
Экономика
Экономист Ракша объяснил возвращение к бумажным купюрам мелкого достоинства
Фото: shutterstock

Пяти- и десятирублевые купюры вернут в обиход из-за дешевизны их изготовления и обслуживания, также немаловажными факторами послужили увеличение оборота бумажных денег и повышение срока службы купюры. Об этом рассказал экономист Денис Ракша.

Эксперт пояснил, что бумажные купюры сейчас обойдутся дешевле. Кроме того, железные деньги массово оседают в копилках, карманах, выпадая из оборота, и требуют чеканки новых монет.

Ракша добавил, что в настоящее время растут темпы роста наличных расчетов, сообщает НСН.

Он также отметил, что сейчас выпускаются банкноты с добавлением пластических наполнителей, что очень сильно повышает срок их службы и количество раз использования в обороте.

Пяти- и десятирублевые банкноты могут вновь появиться в России уже в 2023 году. Такое заявление сделал гендиректор Гознака Аркадий Трачук, передает ФАН.

В 2023 году в оборот могут вернуться банкноты номиналом пять и десять рублей. Насколько необходим возврат таких банкнот, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

Экономика Деньги банкноты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Немецкие старики идут на Рейхстаг

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вернуть интерес авторским лентам

Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Яркая личность всегда привлекает

Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Все мнения
О проекте