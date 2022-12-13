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Матч по хоккею между командами МЧС России и Белоруссии пройдет 16 декабря в Москве

Александр Афонин
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Матч по хоккею между командами МЧС России и Белоруссии пройдет 16 декабря в Москве
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

В столице 16 декабря состоится товарищеский матч по хоккею между командами МЧС России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы во вторник, 13 декабря.

Мероприятие приурочено ко Дню спасателя Российской Федерации. Игра пройдет на ледовом катке Красной площади. Встречу откроет глава МЧС России Александр Куренков.

Накануне сообщалось, что в столице 14 декабря состоится просветительская акция «День финансовой грамотности». В процессе мероприятия эксперты расскажут об основах разумного финансового поведения и научат пользоваться инновационными технологиями.

Кроме того, 18 декабря в Гостином Дворе пройдет третий всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор». На него приглашены ведущие российские и зарубежные деятели искусства, заслуженные и народные артисты, политические и общественные деятели.

А 13 декабря состоится VII Международный благотворительный кадетский бал. В данном мероприятии примут участие воспитанники кадетских ведомственных и общеобразовательных учреждений, образовательных школ с кадетскими классами.

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