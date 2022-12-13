Степан Орлов назвал преимущества нового проездного для школьников, студентов и аспирантов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новый проездной абонемент для столичных учащихся сделает поездки в общественном транспорте более удобными и выгодными. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил депутат Московской городской думы, вице-спикер городского парламента Степан Орлов.

— С начала следующего года для данной категории пассажиров появится новый вид льготного проездного: его можно будет использовать в течение 30 и 90 дней на всех видах транспорта, тогда как раньше были доступны два отдельных абонемента — на наземный транспорт и метро, — сказал он.

По словам депутата, совершенствование механизма использования льгот является важной задачей. Столичные студенты и школьники ежедневно совершают множество поездок на транспорте, чтобы добраться до места учебы и дополнительных занятий. В связи с этим оплата проезда должна быть простой и удобной.

Приобрести новый проездной можно будет в мобильных приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт». Кроме того, билеты будут доступны в кассах метро, МЦК и МЦД, а также в автоматах по продаже билетов на остановках наземного транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».

О появлении нового вида проездного накануне сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов. Оформить новый проездной на 30 и 90 дней можно будет с 2 января.