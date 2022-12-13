В России выявили 5977 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

На территории России за прошедшие сутки выявили 5977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

При этом официально подтверждено 59 летальных исходов, связанных с заболеванием. Кроме того, за минувшие 24 часа 1640 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения с подтвержденным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за указанный период полностью выздоровели 6838 человек, отмечается на портале.

Фото: стопкоронавирус.рф

До этого сообщалось, что траты россиян на противовирусные препараты выросли в 1,6 раза за последние две недели. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, как выбрать достойный препарат в аптеке.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в настоящее время в России чаще всего регистрируются не самые опасные варианты коронавируса. Несмотря на это, заболевание требует контроля, так как в будущем не исключено появление новых подвидов.