«Еще один снежный заряд»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

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В предстоящие выходные, 17 и 18 декабря, москвичей ждет нормальная зимняя погода, а днем накануне столицу накроет очередной снегопад. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В ночь на пятницу ожидается еще один снежный заряд. Будет снегопад, местами сильный. И при усилении ветра до 17 метров в секунду будут метель и снежные заносы, — рассказал синоптик.

По его словам, в пятницу температура воздуха составит от нуля до двух градусов мороза, ночью похолодает до минут 3–5 градусов. Снегопад продолжится днем в пятницу, однако станет более умеренным.

Вильфанд также отметил, что погода в выходные будет нормальной зимней. По ночам температура воздуха составит минус 5–10 градусов, в Подмосковье, возможно, даже ниже. Днем в столице ожидается от четырех до шести градусов мороза. На выходных в Москве будет облачно, возможен небольшой снег, добавил эксперт.

Он уточнил, что к выходным гололедицы в городе уже не будет, передает агентство городских новостей «Москва».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил, что столице на этой неделе предстоит столкнуться с возвращением морозов и усилением осадков.