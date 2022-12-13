Депутат Останина призвала регулировать деятельность психологов

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В настоящее время некоторые психологи оказывают людям помощь после трех недель курсов, это приводит к еще большим проблемам. Такое заявление сделала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

— Очень многие выдают себя за психологов, прослушав трехнедельный курс. Этого недостаточно. У нас есть ассоциация психологов — они вышли с идеей, чтобы эта деятельность регулировалась государством, чтобы отсечь непрофессионалов, — отметила она в комментарии НСН.

Она подчеркнула, что людям требуется профессиональная психологическая поддержка, но для этого необходимо регулировать деятельность психологов.

Ранее психолог Михаил Лабковский пояснил, что большая часть проблем человека основана на страхе, который вынуждает терпеть. Около 90 процентов проблем людей основываются на страхе: страхе обидеть родителей, страхе потерять супруга, страхе потерять работу, страхе переехать на новое место, передает Царьград.

До этого психолог Екатерина Мацапура рассказала об основных признаках депрессии.