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Эндокринолог Романенко рассказала, какие прививки нужно делать пожилым людям

Ирина Игнатенко
Общество
Эндокринолог Романенко рассказала, какие прививки нужно делать пожилым людям
Фото: shutterstock

Почему пожилым людям не стоит игнорировать вакцинацию и необходимо делать даже «детские» прививки, рассказала врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко.

Одна из актуальных сегодня прививок для людей в возрасте — вакцинация от COVID-19. Игнорировать ее не стоит, а план прививок всегда можно обсудить с лечащим врачом.

Также необходимо сделать прививки от гриппа. Пожилым людям надо вакцинироваться от гриппа за 2–3 недели до сезонного подъема заболеваемости.

Еще одна важная прививка, которую не стоит игнорировать, — от пневмококковой инфекции. Такая инфекция названа ВОЗ самой опасной из всех предупреждаемых с помощью вакцины болезней.

Эксперт добавила, что по согласованию с врачом и при необходимости можно будет обновить в целом все «детские» прививки — корь, коклюш, паротит, гепатит В и другие, передает aif.ru.

6 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что к настоящему моменту около половины россиян сделали прививку от гриппа.

В России началась вспышка свиного гриппа Н1N1, являющегося серотипом вируса гриппа А, который считается наиболее распространенным среди этой инфекционной группы болезней. Доктор Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» назвал профилактические меры, которые помогут защитить организм от недуга.

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