Подведены итоги XII ежегодной Премии «Время инноваций-2022»

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7-8 декабря в Завидово состоялось подведение итогов XII Премии «Время инноваций». Экспертное жюри по достоинству оценило самые передовые решения компаний.

По сложившейся традиции церемонии награждения победителей предшествовал VII Форум «Время инноваций», который стал дискуссионной площадкой для взаимодействия представителей разных сфер экономики и бизнеса России — от государственного аппарата до топ-менеджмента лидеров отраслей, обсудивших вопросы технологического суверенитета и импортозамещения, роботизации и внедрения высоких технологий, противостояния санкциям и перспективам будущего года. Ожидаемый интерес и горячие споры вызвала панельная дискуссия «Вузы и бизнес: синергия для профессий будущего», участие в которой приняли представители компаний, активно внедряющие политику образования и повышения культурного и профессионального уровней своих сотрудников. Ну а сессия «Инновации и устойчивое развитие: директивы или возможности» традиционно собрала на площадке специалистов и экспертов в области устойчивого развития и внедрения стандартов ESG, следующих своим принципам по велению сердца и разума, а не для галочки — АО «Зарубежнефть», Акбарс Банк, Школа управления СКОЛКОВО, ООО «Моторика».

Резюмируя отзывы участников, можно смело сказать, что Форум стал не только источником новых знаний, но и отличным местом для поиска партнеров.

— По итогам Форума мы видим, с одной стороны, огромную потребность в высокотехнологичных продуктах. С другой стороны, рынок предлагает эффективные решения для автоматизации HR-процессов под ключ. Несмотря на уход западных вендоров, компаниям есть из чего выбирать. Бизнес может идти в сторону нового витка цифровой трансформации, используя, например, такие комплексные решения, как HR-платформа “Пульс”, — рассказала о современных возможностях организаций Марта Леман, управляющий директор HR-платформы «Пульс», выступившей партнером мероприятия.

В завершение второго дня состоялась церемония награждения Лауреатов Премии «Время инноваций». В этом году экспертный совет присудил победу более чем пятидесяти компаниям, в их числе: АО «Финам», ООО «РЖД - ТехСервис», ПАО «Россети Центр», Банк ВТБ (ПАО), АО УК «ПЕРВАЯ», СДЭК, ПАО «Сбербанк», BSL, Группа «Иннотех», АльфаСтрахование-ОМС, парк-отель «Орловский», ГК ЕЮС, компания «ЛЕНТА», Газпромбанк, Национальная иммунобиологическая компания, МТС, Высшая школа экономики, АО «СУЭК».

Идти в ногу со временем — означает использовать самые эффективные и актуальные инструменты в своей работе. Одним из таких инструментов сейчас является искусственный интеллект. «Наступившее время предоставляет возможность использовать новые инструменты для сбора и обработки данных, среди которых искусственный интеллект занимает одно из ключевых мест. Принятые и реализованные решения подтверждают верность выбранного направления и эффективность выполнения поставленных задач. Награда «Время инноваций» — лучшее признание для нас, но мы не останавливаемся на достигнутом», — прокомментировал победу заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» Виталий Акуличев.

Выделиться среди конкурентов и получить заслуженную награду могут не только организации, но и отдельные люди, внесшие значительный вклад в создание передовых решений для бизнеса.

— ИТ-отрасль – пионер внедрения цифровых технологий и драйвер развития экономики. Стать лауреатом Премии — особая честь и высокая оценка со стороны ИТ-сообщества. Однако с победой приходит и ответственность перед партнерами, клиентами и рынком. Группа «Иннотех» продолжит создавать технологии будущего, предлагая бизнесу решения для повышения эффективности и конкурентоспособности, — отметил генеральный директор Группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов, который был назван «Директором года в ИТ-индустрии».

Создание цифровых экосистем — дорога, по которой многие компании еще только начинают свой путь. Но многим уже есть, что показать партнерам и коллегам по цеху. «Задача нашей компании — поддержка пользователей РЖД. Но даже в такой — казалось бы — простой и понятной теме есть колоссальные возможности для оптимизации и автоматизации процессов. Победа на премии «Время инноваций» — знак того, что мы движемся в правильном направлении», — прокомментировал победу директор департамента развития производства РЖД-ТехСервис Леонид Варламов.

Инновации способны улучшить работу и снизить риски даже в самых консервативных отраслях.

— Мы гордимся тем, что наши продукты были удостоены Премии «Время инноваций», которая вручается за проекты, меняющие мир к лучшему, и приложим все усилия, чтобы предлагать клиентам инновационные продукты для максимально эффективного управления их капиталом», — прокомментировал победу руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.